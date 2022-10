Défi Viva for Life : Des Compagnons pour Aider

Détail de l'événement :

L'ASBL Compagnons Dépanneurs est active depuis 54 ans un peu partout en Wallonie, à Anvers et à Bruxelles. Le but est de remettre en état gratuitement les logements des plus démunis afin qu'ils puissent vivre dans les logements décents.

A Hannut ils ont ouvert un magasin de seconde main. Pour Viva for Life ils ont décidé de remettre la somme récoltée par la vente des vêtements enfants ainsi que les jouets des mois de septembre, octobre, novembre et décembre lors de votre passage dans leur ville.