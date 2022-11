Défi Viva for Life : Défi sportif des écoles les Rainettes et des Pinsons à Anderlecht

Détail de l'événement :

Ils sont confrontés chaque jour aux difficultés que les parents rencontrent, nous aidons régulièrement les parents en difficultés pour que tous les enfants participent aux activités, aux spectacles, aux sorties. L'école les Rainettes est pour l'entraide et organise chaque année une quinzaine solidarité. Eduquer à être un citoyens responsable et engagé .

Ils ont déjà fait des actions pour le télévie, des actions pour des ASBL de quartier (collecte de vivres), pour des Noël des sans-abris (Boîtes à chaussures), pour des ASBL de migrants (collecte de vêtements), pour une ASBL qui fait des activités pour les familles des enfants hospitalisés.

Cette année avec la conjoncture actuelle il leur semble indispensable de soutenir VIVA FOR LIVE. Ils voient déjà des retombées économiques... C'est pourquoi ils organisent une matinée sportive pour les enfants maternelle (différents ateliers sportifs dans le gymnase), pour apprendre à travailler en équipe. ce sera une journée sportive très amusante, très dynamique, les enfants s'amusent toujours beaucoup et cette fois-ci pour la bonne cause. Ils organisent chaque année cette journée au profit de l'ASBL de l'école mais cette fois-ci il leur semble indispensable d'aider les ASBL qui œuvre pour la pauvreté infantile !