Défi Viva for Life : défi Natagora "A la découverte de la faune ardennaise" à Bertrix les 17 et 18 novembre

Détail de l'événement :

Lors de l'édition précédente, c'est au cœur d'une de leurs réserves naturelles d'Ardenne méridionale que leurs volontaires s'étaient rassemblés.

Cette année, souhaitant aussi impliquer et sensibiliser le grand public, ils organisent un grand événement nature avec le soutien de la Commune et du Centre Culturel de Bertrix, du Parc naturel de l'Ardenne méridionale, du Cellier du Baudet… mais également d'une trentaine de volontaires et sympathisants Natagora !

Au programme :

Vendredi 17/11 : ils vous donnent rendez-vous à 19h30 au Centre Culturel de Bertrix pour une conférence et une expo' photos "Loup, lynx… le retour des grands prédateurs en Wallonie".

Samedi 18/11 : dès 13h, diverses animations familiales vous seront proposées à l'épicerie participative du "Cellier du Baudet".

Vous découvrirez ainsi la riche faune ardennaise… chauves-souris, rapaces nocturnes, hirondelles, loup, reptiles, amphibiens et bien d'autres encore seront mis à l'honneur via différents stands !

Au programme également : défi Viva For Life " fresque collective de la biodiversité ", distribution d'arbres, balade "arbres remarquables", balade à dos d'âne, conteuse, animation "Nature pour tous", construction de nichoirs, grimage, bar et petite restauration… ainsi que 4 concerts entre 17h et 22h !