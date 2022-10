Défi Viva for Life : Course des Pères Noël

Détail de l'événement :

La course prendra le départ le 10 décembre 2022, dès 15h00, sur la place de la Maroquette à Fraire. L’inscription préalable est obligatoire et payante.

Les participants seront sommairement ou complètement déguisés en Père Noël et devront effectuer une boucle de 5km en un temps limite d'une heure quart. La course ne sera pas chronométrée et par conséquent aucun classement ne sera établi. Cependant, tous les participants qui passeront la ligne d'arrivée dans les temps impartis seront récompensés. Un ravitaillement sera offert à mi-course (à la Résidence des Saules).

A l’arrivée, les participants pourront partager un verre et/ou un encas, dans une ambiance chaleureuse et conviviale, sous un chapiteau chauffé.

Les bénéfices engendrés par la course seront entièrement reversés à l’association caritative " Viva for Life ".