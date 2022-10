Défi Viva for Life : Cours Erasme for Life

Détail de l'événement :

Les étudiants adultes de formation de base et de CEB du Cours de Promotion Sociale Erasme se mobilisent pour Viva for Life. Leur grand projet consiste à sensibiliser durant trois journées les grands enfants des écoles primaires communales d'Anderlecht.

Ils leur proposeront des animations afin de leur faire découvrir l'importance de se mobiliser pour Viva for Life. Ainsi ils pourront à leur tour, proposer des défis et motiver les plus jeunes dans leurs écoles. Leur projet sera également présenté dans leur établissement, aux adultes qui y sont inscrits. Ensuite, ils organiseront une récolte pour aider les enfants dans le besoin.