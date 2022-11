Détail de l'événement :

En tant qu'ASBL qui s'occupe de l'animation des enfants à l'hopital et personnel du service de pédiatrie de l'hopital de Libramont, la cause des enfants leur tient à cœur. Ils sont témoins de situations compliquées et pouvoir apporter un peu de réconfort aux enfants en situation précaire leur parait important. Ils souhaitent confectionner et vendre au moins 250 porte-clefs et badges confectionnés par leurs soins pour tenter de récolter au minimum 500€.