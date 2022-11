Défi Viva for Life : Confection et vente de porte-clefs et badges à Libramont à partir du 24 novembre

Détail de l'événement :

Confection et vente de porte-clefs et badges confectionnés par les bénévoles des l'ASBL Les P'tits Loups et les infirmières du service de pédiatrie du CHA de Libramont.

En tant qu'association dans un service de pédiatrie et membres du personnel de ce service, la cause des enfants leur tient à cœur et ont envie de faire un geste et donner de leur temps pour les aider. C'est pour cela qu'ils ont imaginé confectionner des porte-clefs et des badges délivrant un message positif et les vendre au profit de Viva For Life pour apporter un peu de réconfort aux enfants.