Défi Viva for Life : Concert du Providence Band à Etalle le 9 décembre

Détail de l'événement :

Organisation d'un concert par leurs usagers dans le cadre du projet de musique "Providence Band" dans le local de musique de l'association.

Les bénéficiaires de l'ASBL sont accompagnés pour des troubles du comportement avec éventuellement un déficit intellectuel. Dans le cadre de leur accompagnement, ils peuvent participer à l'atelier musical pour créer des chansons, apprendre un instrument, se mettre en scène et en vidéo, et surtout apprendre à s'exprimer sur leur vie qui a été parfois bien chahutée. Cet événement est l'occasion pour eux de pouvoir contribuer à l'enfance défavorisée, ayant eux-mêmes pu bénéficier d'une solidarité et de soins. Cette démarche se veut citoyenne pour les jeunes que nous éduquons et soutenons dans le fait de grandir.

Les chansons présentées lors du concert sont des productions des jeunes, avec l'accompagnement d'éducateurs spécialisés qui les aident dans les arrangements musicaux et les apprentissages à la création musicale.

Vous trouverez des exemples de chansons sur la chaîne YouTube du projet: Providence Band - YouTube