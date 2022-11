Détail de l'événement :

Avec la fanfare Royale Union Musicale (Fanfare et Théafanfare) ils participe depuis plusieurs années à VIVA FOR LIFE. Chez eux, la musique et le théâtre est accessible à tous les enfants même les plus pauvre. Ils veulent la musique accessible à tous les enfants (et adultes) et donnent une formation et prêtent un instrument à ceux qui n'en ont pas.