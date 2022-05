Défi Viva for Life : Cita for Life

Détail de l'événement :

En novembre 2022, la Citadelle de Namur se mettra aux couleurs de Viva for Life lors d'un défi sportif d'envergure.

Une course relais en vélo ou à pied par groupe de 2 ou 4 ou individuel sur circuit balisé sur le site de la Citadelle de Namur se tiendra le dimanche 20 novembre pour le plus grand plaisir des amateurs et des sportifs expérimentés, sans oublier les plus petits.

Les équipes seront invités à se dépasser et à réaliser, en équipe, au moins 100km en se faisant parrainer 1€/kilomètre.