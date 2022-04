Défi Viva for Life : Cédric et Maxime - Run for Children

Détail de l'événement :

Les 20Km de Bruxelles sont de retour après deux ans d'absence. Cédric et Maxime participent ce dimanche 29 mai à la célébre épreuve de Bruxelles qui rassemble des dizaines de milliers de personnes dans la capitale européenne.

En plus de l'effort physique, Cédric et Maxime lèvent des fonds au profit de Viva for Life. Le duo de comparse s'est fixé comme objectif d'atteindre 500€ au profit des associations financées par l'opération de solidarité de VivaCité qui se déroulera du 17 au 23 décembre à Bertrix.