Défi Viva for Life : Cap ou pas Cap

Détail de l'événement :

Depuis toujours et parce que cela nous tient vraiment à cœur, nous favorisons l’accès de tous les enfants à nos parcours aventure en proposant des tarifs plus bas pour les écoles, asbl et mouvements de jeunesse.

C’est donc tout naturellement que nous avons décidé de participer aux défis Viva for Life cette année !

La totalité des recettes qui seront réalisées chez nous le 21 juillet 2022 sera reversée au projet Viva For Life ! Alors mobilisez-vous avec nous ! Venez vous amuser dans les arbres, vous balancer de cordes en cordes, garder l’équilibre sur les ponts suspendus et vous élancer en tyrolienne pour cette belle cause !

On compte sur vous pour relever le défi avec nous !