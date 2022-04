Défi Viva for Life : "C'est toujours ce que j'ai chanté" #RenaudNoplp

Détail de l'événement :

Le défi a pour but de vendre des t-shirt à l'effigie de Renaud Noplp, candidat belge à l'émission de France 2 "N'oubliez pas les paroles" avec sa phrase fétiche : "C'est toujours ce que j'ai chanté".

Un t-shirt est vendu 30€ hors frais de port. Sur c'est 30€, 20€ seront reversés à Viva for life, les 10€ restant finançant les fournitures et l'impression des t-shirts.

Ils seront vendus via divers canaux:-

Les profils Facebook de Renaud Noplp et CedConceptCharleroi

via un web shop en cours de création: https://webshop.cedconcept.be/

La possibilité de créer et vendre d'autre article est toujours possible, elle viendra s'ajouté au t-shirt commandé.

Pourquoi ce projet vous tient-il à cœur ?

Premièrement, je suis père de famille avec 3 enfants et un futur 4ème, je suis toujours parti du principe de faire passer les nécessités de mes enfants avant les miennes. A l'heure actuelle, tout le monde peut avoir des soucis financiers passagers ou plus long suite à un accident de la vie. De plus, les besoins du quotidien coûtent de plus en plus et de plus en plus de familles ont du mal à joindre les deux bouts. Ma famille et moi-même sommes déjà passés par là.



Quel est votre objectif ?

L’objectif est de vendre un maximum de t-shirts. Nous visons un minimum de 300€, ce qui représente 15 t-shirts, mais pour y arriver, on a besoin de vous !



Une anecdote à partager ?

J'ai créé ce t-shirt sur un coup de tête et par pure amitié avec Renaud car on se connait depuis l'enfance. Ses fans ont été intéressé, ne voulant pas faire des bénéfices sur l'effigie de quelqu'un d'autre et pour rester dans la lignée de l’émission " N’oubliez pas les paroles " qui réalise régulièrement des événements pour diverses associations, j'ai proposé à Renaud de reverser les bénéfices à une association. Viva for Life est venu naturellement car lui est instituteur et que je suis père de famille.