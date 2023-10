Détail de l'événement :

Le mini-cube Bourquis-For-Life revient dans le parc du Château de Ham-sur-Heure les 16 et 17 décembre 2023 à l'occasion du Village de Noel de Ham-sur-Heure. Bourquis For Life est une initiative caritative au profit de Viva For Life. Lancée en 2016, avec la radio locale "Radio Bourquis".

Retrouvez-y des artisans, des stands gourmands et des foodtrucks, des animations pour petits et grands, des démos de danses et des concerts en face de l'urne Bourquis For Life.