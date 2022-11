Défi Viva for Life : BodyGirly

Détail de l'événement :

Tiffany a eu la chance d'avoir une belle enfance. Aujourd'hui, elle est enseignante de cours spéciaux (éducation physique et morale). Depuis qu'elle donne cours elle a vu des enfants et ados qui n'étaient pas gâtés par la vie mais font comme si c'était normal. C'est la première fois pour elle qu'elle fait un défi et quoi de mieux que de faire un défi sportif. Elle n'a pas vraiment d'objectif précis mais elle veut passer les 100€. Essayer d'avoir le plus possible pour aider les enfants dans le besoin. Durant ses cours de BodyGirly à Houffalize et Bastogne, 1€/participante sera versé dans une tirelire.

Hors des cours et c'est là qu'elle a besoin de vous, elle doit faire le plus de squats, fentes, abdos debout, gainage possible. Alors faites monter les dons. N'hésitez pas !

Après 4 jours, elle était déjà à :