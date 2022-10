Défi Viva for Life : Blind test et après-midi récréative à Philippeville le 19/11

Détail de l’événement :

Comme chaque année, l’Athénée de Philippeville se mobilise pour soutenir Viva for life.

Cette année, nous changeons de formule et organisons une après-midi ludique et récréative où tout un chacun peut venir, seul ou en famille, jouer à des jeux en bois, se restaurer, participer à des activités et se lancer dans un escape game un peu étrange… Et ce n’est pas tout !

A 20 heures, nous organisons un blind test en 10 manches, l’occasion de tester ses connaissances musicales en équipe !