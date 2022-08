Détail de l'événement :

Tu as entre 3 ans et 99 ans et tu recherches une activité sportive pour la rentrée? Alors clique sur le lien ci-dessous ou scan le QR code. Les clubs de la commune de Bertrix ouvrent leurs portes pour une initiation à 1€ et au profit de Viva for Life!

Bloque le date SAMEDI 03 SEPTEMBRE 2022 à partir de 09h00 jusqu'à 17h00.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE via la plateforme