Détail de l'événement :

Le 3 décembre prochain, à Mechelen, des candidats et des huissiers de justice enfileront leurs chaussures de basket pour la bonne cause. Super ambiance garantie ! Match organisé par l'Association nationale des candidats et stagiaires huissiers de justice avec possibilité de prendre un verre, de se restaurer (repas complet avec traiteur) ou de tout simplement venir les soutenir.