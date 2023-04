Défi Viva for Life : Avec Camille, promenons-nous dans les bois à Wierde le 10 juin

Détail de l'événement :

En juin, Camille vous invite à une journée de balades à l’aube de l’été. Un tas d’animations pour petits et grands n’attendent que vous ! Tous les bénéfices de cette journée iront au profit de Viva for Life.

Quand ? Le samedi 10 juin 2023 de 9h à 16h

Où ? à l’espace Camille, Chaussée de Marche 637 à Namur - Wierde

Au programme de cette journée, différents parcours de promenade vous seront proposés selon vos envies :

un parcours de 5 km dédié aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite

un parcours de 6 km plus boisé pour les amoureux de nature

un parcours de 10 km pour les motivés

un parcours de 15 km pour les plus aventuriers

Départs pour la marche :

9h : premiers départs

11h : derniers départs pour les balades de 10 et 15 km

13h : derniers départs pour les balades de 5 et 6 km

Un stand de dessins/coloriages et jeux en bois et une tombola 100% gagnante sera également organisée pour agrémenter cette journée.

Après l’effort, le réconfort ! en effet, après votre balade, accordez-vous une pause gourmande. Le stand de ravitaillement vous propose en plus des boissons (softs, bières, café), diverses petites restaurations : pains saucisses et muffins.

N’hésitez plus ! Venez nombreux pour participer à cet évènement solidaire et nous aider à faire grimper la cagnotte au profit de Viva for Life 2023 !

Et si vous n’aimez pas marcher, vous pouvez toujours passer boire un verre, manger un bout et participer à notre tombola pour la bonne cause.