Défi Viva for Life : Atelier "Grimages" à Bertrix le 18 décembre

Détail de l'événement :

Lors de l'évènement "Roller Disco" qui se déroulera au Bertrix Hall, le Service Petite Enfance et la crèche "Au cœur de l'Enfance" de la commune de Bertrix s'associent pour proposer un atelier maquillage/grimage pour les enfants le dimanche 18 décembre de 14h à 17h.

Le but est de maquiller un maximum d'enfants sur l'après-midi via une petite participation des parents/grands-parents ou autres afin de récolter des fonds. En effet, leurs services ont pour objectif entre outre la coordination, l'accompagnement et le développement d'actions visant la prévention de l'exclusion sociale des enfants de 0 à 12 ans. Cette action permettra également d'échanger, d'informer, de partager et de se rencontrer.