Détail de l’événement :

Le dimanche 27 novembre au lycée Sainte Croix ND de Hannut entre 13 heures et 18 heures, venez passer une après-midi familiale en toute convivialité pour jouer entre amis, en famille à de nombreux jeux de société. Pour les enfants de 3 à 10 ans il y aura de contes dans la yourte à histoire. Au programme, il y aura boissons et un goûté, du grimage, de la joie et de la bonne humeur.