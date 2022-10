Défi Viva for Life : Anderlecht for Life

Détail de l'événement :

La Commune d'Anderlecht se mobilise au profit de Viva for Life.

La ville accueillera le Belfius Viva for Life Tour le mercredi 21 décembre. Aujourd’hui, un enfant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté en Fédération Wallonie-Bruxelles. La pauvreté entraine irrémédiablement de sérieuses et durables conséquences sur le développement et les perspectives d’avenir de l’enfant. Une situation intolérable qui a poussé la RTBF à lancer l’opération " Viva for Life " depuis 2013 parce que la pauvreté continue d’enfermer des milliers de familles et d’enfants dans un cercle vicieux intergénérationnel, l’action Viva for Life appelle chaque année à la solidarité de tous!

Soutenez cette belle action via leur page de collecte.