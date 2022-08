Détail de l'événement :

Ce samedi 1er octobre, l'Amical Senior Blaton vous invite à une journée festive !

Au programme, apéritif, repas bolognaise et dessert. Tout au long de l'après-midi et ce animé pâr Ludivine Brohé, retrouvez Renata et son accordéon, des artistes locaux, Allan Dionny-J, le spectacle The Diamond's Show, Mélanie sans oublier une soirée dansante.