Défi Viva for Life : 48 heures tennis de table Atoing

Le Royal Ping Pong Club Antoing organise, le dernier week-end d'août, une extra-endurance de 48 heures de tennis de table dans nos locaux au complexe sportif Willy Mahieu.

Du vendredi 26/08/22 à 17h jusqu'au dimanche 28/08/22 à la même heure, les pongistes, amis et voisins du club vont se relayer tout au long de ce week end, jour et nuit, afin de récolter un maximum de dons pour l'édition 2022 de Viva For Life.

Le public est le bienvenu pour venir encourager les champions du week-end et également profiter de notre buvette et terrasse. Des minis défis seront également proposés lors du week-end.

Soutenez-nous dans ce projet mélangeant l'aspect sportif à la bonne cause, le tout dans un esprit familial et festif.