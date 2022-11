Détail de l'événement :

Nous sommes une école secondaire de Neufchâteau en Province de Luxembourg et nous voulons, à travers notre projet, sensibiliser les élèves à cette cause qui touche un public de leur âge. Pour récolter des fonds, nous organisons 24h relais à l'école durant lesquelles les professeurs ainsi que les élèves participeront à des activités ludiques (cuisine, jeux de société,...) Récolter 5000 euros via un parrainage des élèves participants ou non au 24h relais.