Défi Viva for Life : 24h en cœur à Strée du 09 au 10 décembre

Détail de l'événement :

Cette année encore, le Comité des Fêtes de Strée s’engage pour Viva for Life à travers son opération " 24h en cœur ".

Le grand rendez-vous strétois de la solidarité est fixé aux 9 et 10 décembre. Pendant 24h, Joséphine et Benoît seront enfermés dans leur box en verre sans nourriture solide. Les deux animateurs locaux auront également pour mission de vous divertir et de vous inviter à faire un don via la cagnotte virtuelle créée au profit de l’opération ! De nombreuses associations locales s'associent à l'élan de générosité en relevant des défis au profit de l'opération. Remises de chèques, reportages, rencontres et interviews sont au menu de cette édition dont Ophélie Fontana est la marraine ! Vous pouvez également soutenir l’opération en participant à l’un des défis proposé au profit de celle-ci, en achetant les goodies " 24h en cœur pour Viva for Life" ou tout simplement en glissant une pièce dans les tirelires placées chez les commerçants locaux ! Ensemble pour Viva for Life, unissons nos cœurs!