Détail de l’événement :

La première pandémie Covid m’a fait découvrir la couture en fabricant des centaines de masques. Cette activité est non seulement devenue une passion mais c’est aussi ma thérapie. La confection de doudous pour l’achat de médicaments pour l’Ukraine m’a donné envie de relever ce défi au profit d’enfants de chez nous. Avec mes chutes de tissus, je vais confectionner de petits accessoires et pour mes autres créations tous les bénéfices seront réservés à Viva for Live.