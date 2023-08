Défi Viva for Life : 100km à pied en moins de 24h à Paliseul le 8 décembre

Détail de l'événement :

Ce projet lui tient à cœur ! Pour la 3ème fois, Eric se mobilise au profit de Viva for Life en parcourant en moins de 24 heures, 100 kilomètres au sein de sa commune de Paliseul, non loin de Bertrix où les animateurs du cube viendront poser leurs valises pour les 10 ans de Viva for Life !

Rendez-vous le vendredi 8 décembre à partir de 19H ! Par ce challenge, il souhaite dépasser son objectif de collecte et récolter un maximum de dont au profit des associations et projets dans le domaine de la pauvreté infantile en Fédération Wallonie-Bruxelles !

Alors, n'hésitez pas, faites un don !