Défi Viva for Life : 100.000 sauts à la corde du Patro de Carlsbourg le 04 décembre

Détail de l'événement :

Tous les volontaires qui désirent les aider ou simplement venir les encourager sont donc les bienvenus aux halls sportifs de Carlsbourg le dimanche 4 décembre entre 14 et 17h ! Leur objectif est de réaliser en une après-midi 100.000 sauts à la corde cumulés avec leur équipe d'animateurs et leurs animés ! (Le tout dans une ambiance conviviale et festive !)

En tant que membres d'un mouvement de jeunesse ils se sentent plus que concernés par la pauvreté infantile. L'entraide et l'espoir sont des valeurs qui caractérisent le Patro et comme chaque année ils ont décidé de soutenir à leur manière une cause qui les tient à cœur et sont plus que motivés pour y arriver !