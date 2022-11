Défi réussi pour Marjorie Demullier : en situation de handicap, la Mouscronnoise est restée 35 minutes sous l’eau

Elle l’a fait ! Marjorie Demullier a réussi hier son défi de plonger un fauteuil roulant en mer sans propulseur. En pédalant uniquement avec la force de ses bras, cette Mouscronnoise de 49 ans, atteinte d’une paralysie de la jambe droite et en rémission d’un cancer, a tenu 35 minutes au fond des calanques de Marseille. Elle nageait entourée d’une équipe de 12 personnes chargées d’assurer sa sécurité tant le défi était difficile.

Un exploit au profit de l’asbl l’Envol, une structure d’accueil pour jeunes adultes en situation de handicap physique et mental de Mouscron.

"Le défi est réussi ! Je suis restée 35 minutes sous l’eau à pédaler. C’est très bien et puis à un moment la fatigue s’est fait ressentir. C’est intense sous l’eau, l’effort physique est extrême. Après 35 minutes j’ai fait le signe de "stop plongée" parce qu’il faut toujours privilégier la sécurité. Au moment de sortir de l’eau je me suis dit : "ouf, ça, c’est fait". Je suis très heureuse parce que j’ai tenu parole. J’ai pensé à mes petits loulous de l’Envol, j’ai pensé à ma famille et à toutes les personnes qui ont cru en moi", explique soulagée Marjorie Demullier qui compte bien continuer à récolter des fonds pour l’asbl l’Envol dans les prochaines semaines.