Défi parfaitement réussi pour Enola qui reprend "ABCDEFU" sur la scène des lives

Lors des Blind Auditions, Enola avait chanté "Angels Like You" de Miley Cyrus et avait intégré l’équipe de BJ Scott. Pour son K.O, elle s’était attaquée à un titre qui lui tenait à cœur et sa prestation avait poussé Christophe Willem à faire une exception et à la voler. Pour son tout premier Live, la jeune namuroise a décidé de s’attaquer à une chanson très populaire grâce à l’application TikTok : "Drivers License" de la jeune artiste américaine Olivia Rodrigo.

Pour ce troisième live, elle s’attaque de nouveau à un titre qui a fait sensation sur Tiktok : "ABCDEFU" de Gayle et qui connait un succès international. Avec plus de 111 millions de vues, Enola s’attaque à un hit très actuel ! Sa voix douce et émouvante va-t-elle réussir à convaincre les coachs et le public ?