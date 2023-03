Déferlante d'imitations autour de Michaël Pachen

Ce dimanche 19 mars, depuis la salle "Les Tréteaux" à Visé, les chroniqueurs qui tentent des imitations de personnalités, et même de bruits d'objets, ne rivalisent pas avec le talent de leur invité, Marc-Antoine Le Bret. Plutôt bon public et indulgent, l'imitateur s'amuse de leurs facéties et s'adapte très rapidement à l'humour belge dans lequel il est propulsé ce matin.

Samuel Tits, familier du milieu, parle, non sans auto dérision, du burn out des enseignants alors que Amandine Elsen effectue une plongée dans les jeux vidéos et que Tamara Payne compte sa décision d'arrêter de boire! Alors que le jeu "Le Bret - du faux", proposé par Michaël Pachen, mettra notre invité sur le grill.

Pour sa carte blanche, Louis Dechange, s'amusera des travaux à Liège sous les regards amusés et surtout, approbateurs, du public et des chroniqueurs qui reconnaissent en ce sketch le vécu dans plusieurs villes de Wallonie.

Vous l'aurez compris, la grasse matinée n'est pas permise ce dimanche, histoire de ne pas manquer le rendez-vous feel good proposé par Michaël Pachen et sa joyeuse bande.

Les Enfants de Chœur, tous les dimanches de 9 heures à 10h30 sur VivaCité et sur Auvio.

Retrouvez Marc-Antoine Le Bret sur scène, le vendredi 31 mars au Centre culturel de Huy. Infos et réservations via ce lien.