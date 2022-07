Défenseur devenu attaquant, moins de 80 minutes chez les pros : Mathys Tel, la pépite achetée par le Bayern plus de 20 millions d’euros

Le garçon, décrit comme travailleur, assidu et respectueux là où il est passé, a connu un passage plus mouvementé à l’INF Clairefontaine, d’où il a été exclu. Les raisons de cette mise à l’écart sont méconnues. Quoi qu’il en soit, Mathys Tel met tout le monde d’accord sur le terrain, où il peut donc jouer en attaque, en défense… Et aussi au milieu, où il a évolué à son arrivée à Rennes en 2020, qui l’enrôle au nez et à la barbe de clubs du calibre de Leipzig, Monaco ou du Barça.

Il y est donc positionné au milieu dans le but de faire évoluer son jeu, comme l’expliquait à So Foot son entraîneur en réserve à Rennes, Romain Ferrier. "Dans l’idée, on a voulu le placer ici parce qu’il avait un axe d’amélioration dans la prise d’informations autour de lui. […] Il se reposait beaucoup sur ses qualités athlétiques, il a fallu développer sa lecture du jeu. C’est pour cela que l’on a voulu le mettre à l’intérieur, pour qu’il y ait une notion d’espace, un jeu de position plus pertinent en fonction du ballon et de ses partenaires. Au haut niveau, on est en crise de temps et d’espaces, c’était important qu’il devienne expert dans ces situations. On avait une exigence très, très forte avec lui parce qu’on savait qu’il était talentueux. Au départ, il s’est retrouvé un peu en difficulté dans cet aspect du jeu, mais ça l’a aidé à se développer".

A Rennes, le joueur polyvalent s’est retrouvé propulsé en Youth League, notamment contre l’Inter (dans un match perdu 1-0), avec des coéquipiers âgés de 3 ou 4 ans de plus que lui. Il a surtout joué comme ailier droit avec les Rouge et Noir, même s’il a encore le temps (et le talent) pour trouver sa position préférentielle. C’est dans une double pointe que Tel a remporté avec la France l’Euro U17 en juin, en tant que capitaine.

Les supporters Rouge et Noir, habitués à l’éclosion de pépites dans leur club, comme Camavinga ou Ousmane Dembélé, n’auront pas eu la chance de beaucoup voir évoluer Mathys Tel. Il était engagé avec Rennes jusqu’en 2024, mais le coach bavarois Julian Nagelsmann et son staff en ont décidé autrement, et engagent donc la pépite française à coups de millions.

L'entraineur du Bayern semble déjà avoir confiance dans les capacités du Français : "Il pourrait, un jour, être l’un des meilleurs attaquants. C’est notre plan en tout cas. Ce n’est pas le remplaçant direct de Lewandowski, c’est normal à son âge. S’il marque dix buts cette saison, nous serons tous contents".