Défense, missions d’aide à la nation : "Des citoyens nous ont dit merci, c’était unique et très enrichissant"

Plus habitué aux missions à l'étranger, le capitaine Dario Vervaet se souvient très bien du moment où l'hôpital royal militaire s'est transformé en centre de vaccination pour lutter contre la pandémie de Covid : "C'était le 24 décembre à 14h. On était réunis avec le gouvernement bruxellois et quelques chefs militaires. On a décidé d'organiser ici un centre avec dix lignes de vaccination".

Car les militaires ont été très présents pour épauler la société civile durant la crise Covid. Des patients grands brûlés ont été transférés à l'hôpital royal militaire pour soulager d'autres hôpitaux. Et puis le centre de vaccination a permis de vacciner près de 100.000 personnes. "Il y avait une cinquantaine de militaires présents chaque jour pour la vaccination, mais aussi l'administration ou encore la gestion du centre. Tout s'est toujours très bien passé et on était heureux de pouvoir aider les Belges", confie le capitaine Dario Vervaet.

Les militaires impliqués dans la vaccination n'ont pas échappé à la fatigue des différentes vagues successives, mais cette mission sur le sol belge était particulière. Capitaine Dario Vervaet : "On est souvent engagé à l'étranger. En Lituanie ou en Afghanistan par exemple. Ici, j'étais personnellement très fier de pouvoir montrer à ma mère, ma soeur, mes proches ce qu'on fait d'habitude à l'étranger. C'était quelque chose d'unique et de très enrichissant".

Autre souvenir qui reste marqué dans la mémoire du coordinateur de l'ancien centre de vaccination, les remerciements des Belges : "C’était quelque chose de très chaleureux pour nous que des Belges nous disent merci. Ça nous a motivé à continuer", conclut-il.

Ces trois militaires, investis dans trois types de missions différentes, mais toutes menées au service du citoyen, se disent prêts à se retrousser une nouvelle fois les manches. Ces missions vont très certainement se multiplier à l'avenir, comme cela a été décidé lors de la négociation du budget de la défense.