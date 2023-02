Défense : le gouvernement belge en passe de choisir l'hélicoptère militaire H145M

Le gouvernement fédéral devrait se pencher le 10 mars sur l'achat de quinze hélicoptères légers, des Airbus H145M, pour un montant estimé à 250 millions d'euros afin de remplacer la dizaine d'Agusta A109 encore en service et les quatre NH90 en version de transport tactique (TTH) de la composante Air, a-t-on appris lundi de sources concordantes.

Cet achat de "Light Utility Helicopters" (LUH) est prévu dans le plan STAR (pour "Sécurité, Technologie, Ambition, Résilience) approuvé l'an dernier par le gouvernement et le parlement.

Selon la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), la prospection militaire pour cet achat a été lancée au second semestre 2022. L'attribution du contrat LUH est prévue en 2023 et la livraison des appareils commencera environ deux ans après la signature du contrat et s'étalera sur deux ans environ, a-t-elle précisé en janvier en commission de la Chambre.