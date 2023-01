Défense : le futur navire "Oostende" de la Marine (pour lutter contre les mines) est sorti du chantier naval de Concarneau

Il devrait être mis à l’eau à la fin du mois de mars et débuter ses essais en mer à l’automne, en vue d’une livraison à la Marine belge prévue en décembre 2024, précise ce média. Ces navires de nouvelle génération doivent équiper les marines des deux pays et remplacer les plus que trentenaires chasseurs de mines tripartites (CMT), issus d’un programme belgo-franco-néerlandais. Ils doivent être livrés entre la fin 2024 et 2030, en alternance aux deux pays. Le futur Oostende – cette classe de navires de lutte contre les mines porte des noms de villes belges et néerlandaises – avait été mis sur cale ("keel laying" en anglais) le 30 novembre 2021.