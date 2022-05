Défense : l’armée reçoit ses nouveaux véhicules de dépannage blindés CRV, construits en France

Le système ROSY permet de dissimuler le véhicule et ses occupants aux tirs ennemis. Il assure une protection contre les armes antichars guidées par différents modes (télévision, électro-optique, infrarouge, imaging infrared, ou IIR, laser et Saclos, pour "Semi-Automatic Command to Line-of-Sight"). Contrairement aux systèmes de fumée conventionnels, il crée non seulement un écran multispectral large et instantané, mais produit également une fumée/un écran dynamique qui peut protéger un véhicule en mouvement contre des attaques multiples.

Les 28 PRV/CRV remplaceront les trente Renault Kerax 385.40 4X4 – non blindés – en service depuis une vingtaine d’années au sein des 4e, 18e et 29e bataillons logistiques de la composante Terre. Le duo sera en mesure de récupérer tous les véhicules actuels et futurs de la Défense.

La GD-MR reconnaît que la Défense ne disposait pas jusqu’à présent de dépanneuse protégée, ce qui l’empêchait de déployer cette capacité lors des opérations à l’étranger.

Selon la DG-MR, une quarantaine d’opérateurs et de mécaniciens ont été formés dans le cadre du contrat avec SOFRAME. Ces opérateurs assureront la reconversion des chauffeurs par une accoutumance en unité. Des instructeurs du Centre de formation logistique (CFmn Log) de Tournai, se tiennent prêt à donner les formations internes pour les opérateurs et les mécaniciens de la composante Terre.