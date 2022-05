Défense européenne: la Commission préconise des achats conjoints

L'analyse de la Commission et du Haut représentant détaille aussi les investissements à moyen et long terme nécessaires dans les domaines aérien, terrestre, naval, spatial et de cyberdéfense. Eurodrone, chars et systèmes anti-chars, y côtoient frégates et sous-marins ("les mers Noire, Baltique et Méditerranée sont de plus en plus contestées") mais aussi le cryptage quantique des connexions satellite ou les systèmes d'alerte précoce aux missiles hypersoniques.

Pour soutenir les investissements les plus urgents, la Commission propose de recourir à des achats conjoints, comme elle l'a fait pour la crise sanitaire: une task force sera mise sur pied avec les États membres pour coordonner les besoins immédiats de ravitaillement et d'approvisionnement. Elle sera accompagnée d'un instrument d'incitation financière pour des achats conjoints, doté de 500 millions d'euros sur les deux prochaines années.

"Et à l'automne, nous proposerons une réglementation afin de faire en sorte que ces achats conjoints bénéficient d'une exemption totale de TVA. Cela augmentera notre indépendance et notre résilience. Dans le même temps, cela renforcera l'Otan", a expliqué Ursula von der Leyen.

Notre objectif n'est pas de nous substituer aux États

En 2020, les investissements des pays de l'UE en matière de défense n'ont été faits conjointement qu'à hauteur de 11% des dépenses, loin de l'objectif fixé à 35% par les Vingt-sept dans leur coopération structurée permanente (CSP, ou PESCO en anglais). "Les USA n'ont qu'un type de char d'assaut, nous en avons 12", a illustré M. Borrell, soulignant les doublons entre États membres et les problèmes d'interopérabilité.

"Notre objectif n'est pas de nous substituer aux États (pour financer leur défense), mais de trouver des incitants pour qu'ils investissent", a expliqué le commissaire au Marché intérieur, Thierry Breton. "On se focalise, pour ces deux prochaines années, sur l'adaptation au retour des conflits de haute intensité". Pas question cependant de course aux armements, selon Josep Borrell: "il s'agit de mettre nos capacités militaires à la hauteur des défis, après des années de désinvestissement, non seulement pour nous protéger mais aussi pour aider encore nos alliés ukrainiens".

Quant à renforcer le Fonds européen de la défense (FED), créé il y a cinq ans et doté de près de 8 milliards d'euros sur la période 2021-2027 pour soutenir la recherche et le développement en matière de capacités de défense, la Commission propose d'envisager de renforcer ce budget lors de l'examen à mi-parcours du budget à long terme de l'UE.

Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE sont appelés à discuter de cette communication conjointe de la Commission et du Haut représentant lors de leur sommet des 30 et 31 mai prochains.