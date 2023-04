Défaite surprenante mais peu inquiétante pour le Barça face au Rayo Vallecano (2-1)

Le FC Barcelone s’est incliné ce mercredi soir face au Rayo Vallecano dans le cadre de la 31e journée de Liga. Alvaro Garcia en première mi-temps et Fran Garcia en deuxième n’ont pas tremblé face à Ter Stegen et ont permis au Rayo de mener de deux buts. Robert Lewandowski a rendu l’espoir d’un retournement de situation aux Blaugranas à la 83e minute mais le but égalisateur n’est jamais tombé.

Les Culés perdent trois points mais conservent une marge confortable sur le Real Madrid, deuxième et auteur d’un nouveau faux pas contre Gérone. Pas de quoi paniquer pour les hommes de Xavi, qui peuvent même se permettre un petit peu de relâchement de temps en temps, sans craindre trop de voir revenir leurs adversaires directs au classement. Un petit luxe pour le Barça en cette fin de saison, même s’il ne faudrait pas en abuser.