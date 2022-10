Def Leppard et Mötley Crüe : premières têtes d’affiche du GMM 2023 !

Let’s Get Rocked and Shout at the Devil ! Après une édition anniversaire phénoménale, le Graspop annonce enfin les premières têtes d’affiche de la 26e édition du Graspop Metal Meeting : Def Leppard et Mötley Crüe se produiront le dimanche 18 juin 2023, respectivement sur la South Stage et la North Stage.

Cet été, les deux formations ont fait la tournée des stades américains avec " The Stadium Tour ", vendant au passage plus de 1 million de billets, et elles repartiront sur les routes ensemble en 2023 dans le cadre du World Tour. Plus tôt cette année, les rockers britanniques de Def Leppard avaient sorti leur 12e album, intitulé Diamond Star Halos. Après une pause de sept ans, Mötley Crüe fait également son grand retour ! Si vous en doutiez encore : les tubes vont pleuvoir ! Les deux groupes sont impatients de se produire au GMM :



" Après avoir enfin repris la route et vécu une tournée estivale monumentale aux États-Unis et au Canada cette année, nous sommes ravis de prolonger cette tournée des stades par une tournée des plus grandes villes du monde et de donner le coup d’envoi en Europe à Sheffield, où tout a commencé pour nous il y a 45 ans. Nous avons hâte de vous voir lors de notre passage ! ", déclare ainsi Joe Elliott, de Def Leppard.



" Le Stadium Tour de cet été en Amérique du Nord restera gravé dans notre mémoire et nous avons vraiment hâte de démarrer " The WORLD Tour " en 2023. Crüeheads d’Amérique latine et d’Europe : tenez-vous prêts ! Vous êtes les prochains sur notre liste et nous sommes très impatients de vous revoir enfin l’année prochaine ! ", affirme Mötley Crüe dans une déclaration commune. La vente des tickets pour le GMM 2023 débutera cette année encore.



En 2023 aussi, le GMM enverra du lourd durant 4 jours. Le Graspop Metal Meeting 2023 aura lieu du 15 au 18 juin inclus. Pour la 26e fois, le site du Stenehei à Dessel va trembler sur ses fondations ! Comme d’habitude, l’affiche ne proposera que les meilleurs groupes dans tous les genres : hardcore, hard rock, black metal, thrash metal, punk, metalcore et bien d’autres encore. GMM 2023 : la grand-messe du metal que les fans attendent avec beaucoup d’impatience. Le compte à rebours a commencé !

Plus d’infos sur www.graspop.be.