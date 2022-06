Def Leppard confirme que le Stadium Tour se poursuivra en Europe

Joe Elliott, le chanteur de Def Leppard, a confirmé la bonne nouvelle pour l’été prochain.

"Je ne peux vous dévoiler où et quand cela aura lieu, car on ne m’a pas confirmé que je pouvais le dire. Une date est clairement confirmée pour le moment, et on cherche à en ajouter une dans une autre ville. Il y en aura une à Dublin, et des tas en Europe. Parmi celles-ci, il n'y aura parfois que des présences à des festivals, mais d’autres seront similaires à ce qu’on propose ici en Amérique du Nord."

Le Stadium Tour regroupe aussi Motley Crue, Poison et Joan Jett. Pour le moment, des concerts ont déjà été donnés à Atlanta, Orlando, Washington DC, New York et Philadelphie.

Déjà en avril, Joe Elliott avait évoqué la possibilité d’un passage par l’Europe à la radio allemande Radio 21 (oui !) : "Je ne peux vous donner de date précise, mais on amènera cette tournée en Europe en 2013."

Le mois dernier, il avait confié au Rolling Stone Magazine que la tournée durerait sans doute trois ans et traverserait le monde entier : l’Amérique Centrale et du Sud, l’Asie, l’Océanie, en plus de l’Europe.