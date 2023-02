Deepfakes pornographiques, politiques, économiques : quelles sont les sanctions prévues par le droit belge contre ces pratiques ?

Le levier du règlement général sur la protection des données, le RGPD, peut également être actionné. Car ce règlement européen mis en place en 2018 "et la loi belge d’application protègent les données nominatives, et l’image d’une personne est une donnée nominative", renseigne l’avocate bruxelloise. Une plainte pourrait ainsi être déposée auprès de l’Autorité de protection des données, une institution gouvernementale belge.

Toujours du côté de l’Union européenne, un projet de loi est sur la table. Il s’agit de l'"IA Act" afin d’encourager l’innovation et éviter les dérives. "Il y a pour l’instant cette grande peur de l’intelligence artificielle et la volonté de la réglementer", note Sandrine Carneroli. Il faut dire que l’enjeu est de taille. Plus la technologie et les possibilités offertes aux utilisateurs évolueront, plus les questions éthiques et juridiques que l’IA soulève s’amplifieront.

"On est en pleine découverte des problèmes que ces IA peuvent poser : on a vu que chatGPT peut être utilisé pour créer des messages de phishing (hameçonnage, ndlr) très convaincants ou encore pour désanonymiser une base de données et retracer l’identité de quelqu’un", souligne auprès de l’AFP Bertrand Pailhès, qui dirige la nouvelle cellule IA de la CNIL, l’autorité française de régulation.

Mais avant d’aboutir en loi, "de nombreuses discussions vont encore être nécessaires. […] Avoir une réglementation qui interdit peut mener à prendre des dispositions qui seraient liberticides et qui vont être contraires à la liberté d’expression. Donc il faut faire attention avant de légiférer. Il faut plutôt éduquer qu’interdire", conclut Sandrine Carneroli.