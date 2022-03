Deep Purple présente une vidéo inédite du titre "7 And 7 Is"

Deep Purple a publié "7 And 7 Is (German TV Rehearsal Take 1)", une version inédite du titre "7 And 7 Is". La vidéo a été enregistrée par le groupe en novembre dernier lors de sa tournée promotionnelle en Allemagne pour son dernier album Turning To Crime, sorti le 26 novembre dernier via earMUSIC.

Dans cet album, le groupe propose ses versions de grands classiques du rock, dont des chansons enregistrées à l’origine par Bob Dylan, Fleetwood Mac, Bob Seger, Cream et The Yardbirds.

Ian Gillan (chanteur) a déclaré au magazine Classic Rock qu’il était "totalement contre" l’idée de sortir un nouvel album seulement 15 mois après la sortie de "Whoosh !" en août 2020. "Je pensais que les puristes, dont je fais partie, y verraient quelque chose de criminel, métaphoriquement parlant, donc au départ je n’aimais pas du tout l’idée", a-t-il déclaré. "Et puis j’ai commencé à tapoter mes doigts sur le bureau à la maison et à penser 'Hmmm, eh bien, qu’allons-nous faire l’année prochaine si rien ne se passe ?'".

Pour cette vidéo, les membres du célèbre groupe anglais ont rassemblé leur matériel de scène et l’ont installé dans un grand entrepôt. Découvrez la vidéo ci-dessous :