Deep Purple : Pourquoi Ian Gillan ne chante plus "Child in Time"?

Dans une nouvelle interview avec le media espagnol RockFM, le chanteur de Deep Purple, Ian Gillan, a reconfirmé sa décision de ne plus chanter " Child in Time " en public.

"Non, non. C’est impossible. Je pourrais descendre la tonalité mais ça ne donnerait pas le même effet. Je fais souvent cette comparaison : quand j’étais jeune, j’étais un athlète et je faisais du saut à la perche, c’était mon sport. Et quand j’ai eu 25 ans, je n’y suis plus arrivé, et encore moi à 26, non, oubliez ça, je ne sais plus le faire. "

" J’ai toujours vu " Child In Time " plus comme une prestation olympique que comme un morceau, c’était un incroyable challenge. Mais oui, quand j’étais jeune, j’y arrivais sans effort, c’est vrai. Quand j’ai eu 38 ans, j’ai dû me rendre à l’évidence que ça ne sonnait plus bien. Donc je me suis dit que c’était mieux de ne plus la faire plutôt que de la faire mal. J’ai pris cette décision et ça n’a plus jamais changé. "

" D’ailleurs, quand je me suis décidé à 38 ans, je me suis dit que j’étais à la moitié de ma vie et ça m’a fait penser au futur. Allais-je rester chanteur le reste de ma vie. Je pense que la réponse s’impose, je chante depuis mes cinq ou huit ans dans une chorale d’église. Toute ma famille baignait dans la musique, des chanteurs, des musiciens, alors qu’allais-je faire maintenant. Je ne serai pas célèbre uniquement pour ce cri, comme ils l’ont appelé, et je ne vais pas continuer à crier jusqu’à mes 70 ou 80 ans. Ce ne serait pas digne. Et finalement, me voilà à 77 ans… et je crie toujours, dans une certaine mesure. Mais je ne sais plus monter aussi haut dans les notes, pour être honnête. "

"Child in Time" était sorti originellement en 1970 sur l’album de Deep Purple, (Deep Purple) In Rock. La dernière performance sur scène de ce morceau date de la tournée européenne de 2002.