"Deep me" et "Les Pizzlys" : noirceur et couleur se côtoient aux éditions Delcourt

Dans le Déclic Culture, Thierry Bellefroid nous parle de deux livres des éditions Delcourt : Deep me de Marc-Antoine Mathieu et Les Pizzlys de Jérémie Moreau.

Thierry Bellefroid décrit Marc-Antoine Mathieu comme l’un des plus aventureux des auteurs de la bande dessinée, tentant d’aller toujours plus loin dans la narration graphique. Dans Deep me, l’auteur va explorer encore plus en profondeur ce concept. En effet, le livre est en majeure partie composé de pages entièrement noires et de phylactères à travers lesquels les autres personnages s’expriment mais pas le protagoniste. Ce dernier est en fait dans le coma, et le lecteur est plongé avec lui. Les quelques dessins que l’on peut apercevoir sont des phases de réveil du personnage principal. Thierry Bellefroid décrit le livre comme une interrogation sur le monde d'aujourd'hui.

Un pizzly, dont le mot est une contraction entre "polar bear" et grizzly", est un ours issu de la rencontre provoquée par le changement climatique entre un ours polaire et un grizzly. En opposition avec Deep me, Les Pizzlys de Jérémie Moreau regorge de couleurs. La BD raconte l’histoire d’un homme s’occupant d’une famille sans parents à Paris. Chauffeur Uber ne faisant qu’un avec son GPS, il se retrouve complètement déboussolé quand son téléphone tombe en panne. A la suite à un accident, Annie, sa dernière cliente, lui propose de partir vivre en forêt avec sa famille au fin fond de l’Alaska. L’histoire prend alors la forme d’une quête spirituelle dans laquelle les personnages se retrouvent dans un monde totalement différent.

C’est un livre où on pleure, c’est un livre où on est ému, où on est touché, à certains moments on rit, on est aussi éclaboussé par les couleurs et le dessin.

Ces deux bandes dessinées que tout oppose sont disponibles aux éditions Delcourt.