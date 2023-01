Dee Snider de Twisted Sister clarifie ses propos au sujet de Robert Plant qui ne serait pas un "grand frontman"

Dee Snider, le chanteur de Twisted Sister était, au début de l’année, à l’origine d’une petite polémique sur Twitter ces dernières semaines à cause de ses propos autour de Ronnie James Dio et Robert Plant, le leader de Led Zeppelin. Il confirme aujourd’hui qu’il ne voulait absolument pas nier leurs talents.

C’est lors du Réveillon de Nouvel An qu’il avait réagi à un tweet d’un fan qui déclarait que pour lui, Dio était le deuxième plus grand frontman du rock après Freddie Mercury.

Et Dee Snider a répondu : "Vous confondez chanter et "performer". Il y a une grande différence entre un frontman et un chanteur. Ronnie était l’un des plus grands chanteurs de tous les temps, mais en tant que frontman, il était plus ou moins toujours statique et chantait. Freddie était un chanteur ET un frontman exceptionnel."

Il a aussi fait la comparaison avec Robert Plant, chanteur de Led Zeppelin, expliquant qu’il ne "montrait rien en tant que performer", bien qu’il avoue être un grand fan de ses talents de chanteur. "Il était superbe, avec de beaux cheveux… Il se tenait sur scène avec une main levée et chantait terriblement bien. Mais ce n’était pas un frontman, selon moi." Un peu plus tard, il a spécifié que pour lui, ses frontmen préférés étaient en fait de vrais "showmen" qui interagissaient avec la foule.

Dans une nouvelle interview au podcast Sally Steele Rocks !, il a maintenu ses propos, en expliquant qu’il ne s’agissait pas d’une réaction à chaud, mais qu’il réfléchissait à chacun de ses propos : "Je ne sors pas des trucs comme ça. J’y pense et je délibère dans ma tête avant de les dire. On dirait pourtant que je dis ça sans réfléchir, mais ce n’est pas le cas. J’ai des opinions bien tranchées."

Quant à la façon dont les personnes choisissent de percevoir ses commentaires, Snider poursuit : "Les gens sont parfois très contrariés lorsque moi ou beaucoup de célébrités exprimons nos sentiments, comme si nous n’avions pas le droit d’avoir une opinion. Je dis toujours, 'A mon humble avis', mais croyez-moi, c’est la première chose qu’ils coupent quand ils le repostent."

Snider a poursuivi en abordant directement son point de vue sur Plant et Dio en tant que frontmen. Il déclare : "Comment différencier un Dee Snider, un Alice Cooper, un Robert Plant ou un Bon Scott ? Ou bien un Chris Cornell, qui se tenait juste là mais qui chantait parfaitement tous les soirs ?"

"J’essayais juste, dans une discussion sur Twitter, d’expliquer les différences. Et les gens s’insurgeaient : 'Comment pouvez-vous dire que Robert Plant n’est pas un grand frontman ?' Et j’adore Robert. Et j’essayais juste de… Vous ne pouvez pas me mettre dans la même catégorie que Robert Plant. Alors comment expliquer ce que Dee Snider fait sur scène et ce que Robert Plant fait sur scène ? Et j’essayais d’éclaircir tout cela. Mais les gens se sont énervés."

A écouter dans l’interview ci-dessous :