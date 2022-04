Dee Snider de Twisted Sister chante son classique en acoustique pour l’Ukraine

Dee Snider, le leader de Twisted Sister, a interprété son hit "We’re not Gonna Take it" de 1984 lors d’un concert de charité pour l’Ukraine.

L’événement s’est déroulé ce 4 avril à Agoura Hills en Californie et visait à récolter des fonds pour venir en aide aux Ukrainiens qui ont dû fuir leur foyer à cause de l’invasion russe.

Tous les bénéfices de la soirée organisée par Ken Greene ont été reversés au Fonds d’urgence pour les enfants de l’organisation Save The Children.

Avec cet argent, les réfugiés Ukrainiens pourront bénéficier de nourriture, d’eau et d’autres produits de première nécessité.

Dee Snider a donc choisi de reprendre son classique avec un piano en fond, et a expliqué : "J’ai écrit cette chanson dans les années 80 quand j’étais chez mon père, et j’étais assez malin à l’époque pour me dire que ce que j’y racontais, cette situation bien spécifique, ne parlerait pas forcément aux gens."

"Donc j’ai volontairement écrit des paroles assez vagues pour que tout le monde puisse s’y accrocher, pour que les gens puissent se référer à ce qu’ils veulent quand ils pensent à quelque chose qui les énerve. Et au fil des années, la longévité et l’effet de ce titre m’ont toujours étonné."

"Et maintenant, les personnes qui s’énervent contre quelque chose chantent toutes cette chanson. Parfois je suis d’accord avec eux, et parfois pas."

"Et quand j’ai appris que les soldats ukrainiens chantaient ma chanson sur le front, j’ai été complètement scotché. Comme je l’ai déjà dit, mon grand-père était Ukrainien, son père a été tué dans la rue par des soldats russes. Et je pense que mon grand-père serait fier de savoir que les soldats chantent ma chanson."

Fin février, le chanteur avait déjà fait part de son soutien aux Ukrainiens : "Mes grands-parents étaient Ukrainiens, juste avant d’être englobés par l’URSS après la Seconde Guerre Mondiale. Cela ne peut se reproduire pour ces gens ! #FUCKRUSSIA."