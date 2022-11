Dedryck Boyata sera-t-il dans les 26 ? "On ne peut pas prendre certains joueurs juste pour services rendus"

Sifflé puis finalement applaudi par son propre public après son match difficile face à Ostende, Dedryck Boyata a vécu un weekend compliqué. Le genre de sortie dont il aurait sans doute aimé se passer à quelques semaines d’une Coupe du monde.

Parce que, forcément, ses deux erreurs ont relancé le débat sur son niveau de jeu actuel, lui qui ne parvient pas à s’imposer comme titulaire indiscutable à Bruges. Alors doit-il faire partie des 26 qui iront au Qatar ? Les avis sont partagés parmi les consultants de La Tribune.

"Cela nous inquiète, évidemment. On parle de Vertonghen, de Boyata. Nos défenseurs ont du mal pour l’instant. Son erreur, ça peut arriver à tout le monde ? Non, pas celle-là. La passe qu’il fait contre Ostende est vraiment bizarre. Il essaie de se racheter par la suite, mais il commet un pénalty. Après, il avait mal au genou, il est en train de revenir." entame Nordin Jbari, qui deviendra par la suite du débat, l’un des rares avocats de Boyata.

"Peut-être pas lui rendre service de le titulariser samedi alors qu’il revient de blessure, du coup…" le coupe Philippe Albert.

Nordin Jbari, lui, se projette déjà au Qatar. Et selon lui, Boyata a même des chances d’être titulaire : "Il a le soutien du groupe et du public. Et c’est important, car il est parti, si son genou va bien, pour être titulaire dans les 3 de Martinez, vous allez voir…"

"Si son genou va bien." Une projection, au conditionnel, qui fait sortir de ses gonds, Stefan Streker, discret jusque-là : "Pourquoi dit-on d’un joueur, qui n’a pas malheureusement pas le niveau, qu’il sera obligatoirement dans les 26 ? Il y a d’autres possibilités, on peut faire jouer Witsel plus bas…"

C’est Philippe Albert qui se fait l’avocat du Diable : "Pour services rendus, il y a des joueurs qui seront à la Coupe du Monde."

Réponse immédiate de Streker : "Dans ce cas-là, on prend Scifo et Van Himst. Pour services rendus, on ne peut pas l’entendre cet argument."

Moment choisi par Nordin Jbari pour (re) voler au secours de Boyata : "Ce n’est pas pour services rendus. Il a travaillé avec un groupe. Vertonghen il n’est pas bien non plus, mais je le prends dans les 26 par exemple."

Alors, Boyata sera-t-il dans les 26 ? Connaissant l’ultra conservateur Roberto Martinez, on serait tenté de dire oui. Mais bon, on n’est plus à l’abri d’une surprise de dernière minute.