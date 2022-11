Dedryck Boyata : "On a montré qu’on avait des qualités sur tous les styles de jeu"

Bruges est revenu avec un point de son déplacement à Leverkusen (0-0) dans le cadre de la dernière journée de la phase de groupe de la Champions League. "C’est assez un partage logique" explique le défenseur du Club Dedryck Boyata au micro de notre envoyé spécial Eby Brouzakis. "C’était un match assez fermé. Mais on est déçu. Cela montre la campagne que l’on a passée. Dire qu’on est déçu de faire 0-0 contre Leverkusen, c’est assez spécial."

Une campagne exceptionnelle du FC Bruges, qui a montré son niveau de jeu aux plus grosses équipes et termine la phase de groupe avec un bilan de 5 matches sans avoir pris de but. "C’est exceptionnel. C’est dû au travail de l’équipe. On a bien bossé durant la saison avec le coach. Mentalement, on a bien joué. On ne nous prend plus pour une petite équipe. On ne peut être que content de cela. On a prouvé que défensivement on sait rester en bloc et laisser aucun espace. On peut aussi aller en contre-attaque ou garder la balle et jouer la position en trouvant des espaces entre les lignes. On a montré qu’on avait des qualités sur tous les styles de jeu."

Avec ce partage, Bruges glisse à la 2e place du groupe et est donc assuré de tirer un gros poisson en 1/8 de finale. "Peu importe" explique Boyata. "Le but est de faire le maximum."

D’un point de vue personnel, l’ex-joueur de City accumule encore un peu de temps de jeu. Ce qui est important à quelques jours de l’annonce de la sélection de Roberto Martinez pour la Coupe du monde. "Le but est de pouvoir avoir des minutes dans les jambes" termine Dedryck Boyata. "Et prouver que j’ai le niveau sur le terrain."