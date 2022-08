Dédommagement accordé aux victimes du scandale britannique du sang contaminé

Le gouvernement britannique va dédommager les personnes tombées gravement malades à la suite d'un traitement d'une maladie sanguine reçu auprès du service national de santé (NHS). Il s'agit des victimes britanniques du "scandale du sang contaminé" qui aurait coûté la vie à 2400 personnes, précise Sky News.

Survivants et proches des victimes peuvent prétendre à un dédommagement de 100.000 Livres sterling (près de 120.000 euros). Cela concernerait environ 4.000 personnes.

Le gouvernement britannique confirme dans une déclaration ces dédommagements provisionnels.

Les contaminations ont eu lieu dans les années 70 et 80. Des patients ont contracté sida et hépatite C après avoir été soignés avec un traitement infecté. Il s'agissait d'un traitement importé qui contenait le plasma sanguin de milliers de donneurs. Selon plusieurs analystes, certains des donneurs faisaient partie de "groupes à risque", étant consommateurs de drogue ou détenus.

Réactions mitigées

La décision de dédommager financièrement les victimes suscite des réactions mitigées. De nombreux patients sont décédés et tous les proches ne peuvent revendiquer quelque chose. Le dédommagement n'est en effet accordé qu'aux survivants, aux veufs et aux veuves.

Les sommes devraient être versées en octobre pour les ayants droit en Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord, annonce la BBC.